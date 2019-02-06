Снежинский, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Социальная Мир
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,1%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 90 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 90 руб.
Лимиты по операциям
50 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 35 руб.;
- конвертация по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб.;
- стоимость СМС-информирования - 70 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток на картсчете
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
Особые ограничения
- карта открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
06.02.2019 12:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 9 городах России
Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
- Адрес
- 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Снежинск
- Телефоны
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8 800 755 05 05 — единая справочная служба