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на выбор Mastercard Black Edition

Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back Бонусы другое программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль: 5% в одной из категорий по выбору клиента "АЗС и Автоуслуги", "Аптеки", "Красота", "Спорт и активный отдых", "Товары для детей" и 1% за прочие покупки, макс. 5 000 баллов;

0,25%, макс. 3 000 баллов в месяц по всем операциям, если промо-категория не выбрана;

9% в категориях "Кино", "Театры", "Кафе, рестораны, фастфуд" в период 01.12.18-28.02.19 при совершении покупок от 60 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 30 800 ₽ со 2-го года: 0-33 600 руб. по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при: суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или

суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. Выпуск и обслуживание 0 - 491 $ со 2-го года: 0-33 600 руб. по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при: суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или

суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. (в эквиваленте) Выпуск и обслуживание 0 - 420 € со 2-го года: 0-33 600 руб. по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при: суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или

суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков-партнеров;

0% при снятии от 3 000 руб. за операцию, но не более 50 000 руб. в месяц;

1%, мин. 199 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 199 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 7 долл. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков-парнеров;

0% при снятии от 100 долл. за операцию, но не более 1 500 долл. в месяц;

1%, мин. 7 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 7 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 1%, мин. 7 евро Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков-парнеров;

0% при снятии от 100 евро за операцию, но не более 1 500 евро в месяц;

1%, мин. 7 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 7 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте) Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

экстренные услуги за рубежом (выдача наличных и перевыпуск карты) - бесплатно;

2 бесплатных посещения бизнес-залов аэропортов, а при выполнении критериев бесплатного обслуживания количество бесплатных проходов не ограничено;

3 дополнительные карты MasterСard Black Edition и/или Visa Platinum - бесплатно;

возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможностью отмены платы за обслуживание карты;

бесплатное СМС-информирование и 3 дополнительные карты;

приоритетное обслуживание в офисах банка, персональный менеджер, выделенная телефонная линия;

бонусная программа Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка Особые ограничения карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 07.02.2019 13:12 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.