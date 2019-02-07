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Orange Premium Club
Mastercard World Black Edition «Orange Premium Club» — Промсвязьбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 30 800 ₽
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 491 $
- cash back
- бонусная программа
- стоимость обслуживания от 0 до 420 €
- cash back
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Black Edition
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
Бонусы
- другое
программа Кэшбэк: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно перевести в рубли в интернет или мобильном банке по курсу 1 балл=1 рубль:
- 5% в одной из категорий по выбору клиента "АЗС и Автоуслуги", "Аптеки", "Красота", "Спорт и активный отдых", "Товары для детей" и 1% за прочие покупки, макс. 5 000 баллов;
- 0,25%, макс. 3 000 баллов в месяц по всем операциям, если промо-категория не выбрана;
- 9% в категориях "Кино", "Театры", "Кафе, рестораны, фастфуд" в период 01.12.18-28.02.19 при совершении покупок от 60 000 руб. в месяц, макс. 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 30 800 ₽
со 2-го года: 0-33 600 руб.
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при:
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 491 $
со 2-го года: 0-33 600 руб.
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при:
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. (в эквиваленте)
Выпуск и обслуживание
0 - 420 €
со 2-го года: 0-33 600 руб.
по 2 800 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц пользования картой и далее при:
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах от 2 000 000 руб. или
- суммарном среднемесячном балансе на банковских счетах 1 000 000 руб. и ежемесячной сумме покупок (в т.ч. оплата услуг связи и коммунальных услуг через интернет-банк) по картам, выпущенным в рамках пакета, от 50 000 руб. (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков-партнеров;
- 0% при снятии от 3 000 руб. за операцию, но не более 50 000 руб. в месяц;
- 1%, мин. 199 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 199 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 7 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков-парнеров;
- 0% при снятии от 100 долл. за операцию, но не более 1 500 долл. в месяц;
- 1%, мин. 7 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 7 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 7 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков-парнеров;
- 0% при снятии от 100 евро за операцию, но не более 1 500 евро в месяц;
- 1%, мин. 7 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 7 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день (комиссия за превышение лимита - 2% от суммы перерасхода), до 3 000 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- экстренные услуги за рубежом (выдача наличных и перевыпуск карты) - бесплатно;
- 2 бесплатных посещения бизнес-залов аэропортов, а при выполнении критериев бесплатного обслуживания количество бесплатных проходов не ограничено;
- 3 дополнительные карты MasterСard Black Edition и/или Visa Platinum - бесплатно;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможностью отмены платы за обслуживание карты;
- бесплатное СМС-информирование и 3 дополнительные карты;
- приоритетное обслуживание в офисах банка, персональный менеджер, выделенная телефонная линия;
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
- карта Мир Премиальная участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»
Дата актуализации
07.02.2019 13:12
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Orange Premium Club» в 137 городах России
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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