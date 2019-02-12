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Ижкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Социальная

Мир Классическая «Социальная» — Ижкомбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • моментальная выдача карты
  • чип
Бонусы
  • другое

при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;

  • от 0,5% до 7% на покупки;
  • минимальная сумма покупки - 300 руб.

участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка

Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
  • возможно подключение транспортного приложения "Стриж" для оплаты проезда в общественном городском транспорте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков до 10 000 руб. в месяц;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков свыше 10 000 руб. в месяц;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы
Особые ограничения
  • карта для получения пенсии или выплат социального характера (требуется перевод пенсии в банк)
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 12:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 15 городах России
4 289
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ижевск
Отделения 10
Банкоматы 62
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Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба