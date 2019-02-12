Ижкомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная
Мир Классическая «Социальная» — Ижкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- моментальная выдача карты
- чип
Бонусы
- другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.;
- возможно подключение транспортного приложения "Стриж" для оплаты проезда в общественном городском транспорте
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков до 10 000 руб. в месяц;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков свыше 10 000 руб. в месяц;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- наличие бонусной программы
Особые ограничения
- карта для получения пенсии или выплат социального характера (требуется перевод пенсии в банк)
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
12.02.2019 12:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба