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Межрегиональный промышленно-строительный банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Пенсионная Мир Классическая

Мир Классическая — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

0,3%+1,5 евро (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 3 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
  • СМС - информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении удостоверения о назначении пенсии: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; или удостоверения ветерана: Великой Отечественной Войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств; военной службы; государственной службы; или удостоверения судьи в отставке (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
29.01.2019 14:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир Классическая» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
Адрес
430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 4
Банкоматы 25
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Телефоны
(8342) 29-79-79