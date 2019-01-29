Межрегиональный промышленно-строительный банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая — Межрегиональный промышленно-строительный банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1,5%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0,3%+1,5 евро (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 3 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;
- СМС - информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении удостоверения о назначении пенсии: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; или удостоверения ветерана: Великой Отечественной Войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств; военной службы; государственной службы; или удостоверения судьи в отставке (требуется перевод пенсии в банк)
Дата актуализации
29.01.2019 14:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир Классическая» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, д. 36а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саранск
- Телефоны
-
(8342) 29-79-79