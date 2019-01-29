Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0,3%+1,5 евро (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 3 000 долл. в сутки Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 20 руб.;

СМС - информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карта оформляется при предъявлении удостоверения о назначении пенсии: по возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца, по выслуге лет, социальной пенсии; или удостоверения ветерана: Великой Отечественной Войны, труда, боевых действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств; военной службы; государственной службы; или удостоверения судьи в отставке (требуется перевод пенсии в банк) Дата актуализации 29.01.2019 14:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.