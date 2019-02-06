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Азиатско-Тихоокеанский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Валютный кошелек Gold

Mastercard Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 60 $
  • cash back 1%
  • Mastercard Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
  • Visa Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
комплект
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay
Cash Back
1%
  • 1% от стоимости совершенных безналичных операций
Выпуск и обслуживание
60 $
  • 5 долл. в месяц
  • бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 200 долларов США ежемесячно
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 500 долл. в сутки, 5 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • медицинская и юридическая поддержка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос - бесплатно;
  • количество возможных дополнительный карты - 2 шт.;
  • участие в дисконтных программах платежной системы Visa
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 11:18
Валюта счета:
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Валютный кошелек Gold» в 108 городах России
14 839
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Сайт
www.atb.su
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 8
Банкоматы 20
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Телефоны
8 800 775-88-88 — единая справочная служба