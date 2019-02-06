Обслуживание карты Тип карты

комплект Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay Cash Back 1% 1% от стоимости совершенных безналичных операций Выпуск и обслуживание 60 $ 5 долл. в месяц

бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 200 долларов США ежемесячно Выпуск и обслуживание 60 € 5 евро в месяц

бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 200 евро ежемесячно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: 2 500 долл. в сутки, 5 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: 2 500 евро в сутки, 5 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

медицинская и юридическая поддержка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос - бесплатно;

количество возможных дополнительный карты - 2 шт.;

участие в дисконтных программах платежной системы Visa Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование Минусы высокая стоимость обслуживания Дата актуализации 06.02.2019 11:18 Валюта счета: доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.