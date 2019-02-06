Азиатско-Тихоокеанский Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Валютный кошелек Gold
Mastercard Gold — Азиатско-Тихоокеанский Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 60 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 60 €
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
комплект
комплект
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- возможна привязка карты к Samsung Pay, Google Pay
Cash Back
1%
- 1% от стоимости совершенных безналичных операций
Выпуск и обслуживание
60 $
- 5 долл. в месяц
- бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 200 долларов США ежемесячно
Выпуск и обслуживание
60 €
- 5 евро в месяц
- бесплатно - при совершении безналичных операций на сумму более 200 евро ежемесячно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 500 долл. в сутки, 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 500 евро в сутки, 5 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- медицинская и юридическая поддержка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 45 руб. (первый запрос - бесплатно;
- количество возможных дополнительный карты - 2 шт.;
- участие в дисконтных программах платежной системы Visa
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Дата актуализации
06.02.2019 11:18
Валюта счета:
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Валютный кошелек Gold» в 108 городах России
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Сайт
- www.atb.su
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 775-88-88 — единая справочная служба