Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) возможна привязка карты к Google Pay Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 50 руб.

0% - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,25%, мин. 75 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки Дополнительная информация плата за несанкционированную задолженность - в размере ключевой ставки, устанавливаемой Банком России;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 10 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2%;

СМС-информирование - 55 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие денежных средств в банкоматах сторонних банков;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах банков-партнеров Особые ограничения карта выдается клиенту, имеющему право на получение социальных выплат, предусмотренных законодательством РФ;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 12.02.2019 13:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.