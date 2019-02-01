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Travel Card
Visa Platinum «Travel Card» — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 650 ₽
- cash back до 2%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1 до 2%
- 2% от суммы операций, проведенных за рубежом, в том числе и за покупки в зарубежных интернет магазинах (размер вознаграждения – не более 2 000 рублей (эквивалент в валюте) в месяц);
- 1% от суммы безналичной операции за покупки любых авиа и ж/д билетов. (размер вознаграждения не ограничен)
Мультивалютная карта
к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро
Выпуск и обслуживание
0 - 1 650 ₽
со 2-го года: 0-1 800 руб.
- 150 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание карточного счета (взимается со 2-го месяца);
- 0 руб. - за 1-й месяц обслуживания, а также при условии ежедневного остатка на основном счете карты (в рублях) в течение месяца на сумму более 20 000 руб. или при ежемесячном суммарном обороте авторизованных операций по оплате картой товаров и услуг (по основной и дополнительной карте) на сумму свыше 10 000 руб.(либо эквивалента в иностранной валюте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - за первую операцию в месяц на сумму не более 20 000 руб. (эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения операции); 1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - за первую операцию в месяц на сумму не более 20 000 руб. (эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения операции); 1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 400 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанной по курсу ЦБ на дату операции в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб.;
- СМС-информирование - 0 руб. (экономный пакет), 60 руб. начиная со 2-го месяца (максимальный пакет);
- карта Priority Pass - 500 руб. в год, возмещение стоимости посещения залов программы Priority Pass (гостевой сбор за каждую операцию по карте) - 27 долл. за 1-го человека
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование (при выборе экономного пакета) ;
- cash back;
- возможно бесплатное обслуживание карты;
- одно бесплатное снятие наличных в месяц в банкоматах / ПВН других банков;
- карта Priority Pass
Особые ограничения
- к основной карте можно привязать мультивалютные счета сразу в трех валютах - рубли, доллары и евро, основной счет карты - рубли
Дата актуализации
01.02.2019 15:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Travel Card» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
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