Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back от 1 до 2% 2% от суммы операций, проведенных за рубежом, в том числе и за покупки в зарубежных интернет магазинах (размер вознаграждения – не более 2 000 рублей (эквивалент в валюте) в месяц);

1% от суммы безналичной операции за покупки любых авиа и ж/д билетов. (размер вознаграждения не ограничен) Мультивалютная карта к карте открываются три счета - в рублях, долларах и евро Выпуск и обслуживание 0 - 1 650 ₽ со 2-го года: 0-1 800 руб. 150 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание карточного счета (взимается со 2-го месяца);

0 руб. - за 1-й месяц обслуживания, а также при условии ежедневного остатка на основном счете карты (в рублях) в течение месяца на сумму более 20 000 руб. или при ежемесячном суммарном обороте авторизованных операций по оплате картой товаров и услуг (по основной и дополнительной карте) на сумму свыше 10 000 руб.(либо эквивалента в иностранной валюте) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - за первую операцию в месяц на сумму не более 20 000 руб. (эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения операции); 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - за первую операцию в месяц на сумму не более 20 000 руб. (эквивалент в иной валюте по курсу Банка на день совершения операции); 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 400 000 руб. или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанной по курсу ЦБ на дату операции в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб.;

СМС-информирование - 0 руб. (экономный пакет), 60 руб. начиная со 2-го месяца (максимальный пакет);

карта Priority Pass - 500 руб. в год, возмещение стоимости посещения залов программы Priority Pass (гостевой сбор за каждую операцию по карте) - 27 долл. за 1-го человека Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование (при выборе экономного пакета) ;

cash back;

возможно бесплатное обслуживание карты;

одно бесплатное снятие наличных в месяц в банкоматах / ПВН других банков;

карта Priority Pass Особые ограничения к основной карте можно привязать мультивалютные счета сразу в трех валютах - рубли, доллары и евро, основной счет карты - рубли Дата актуализации 01.02.2019 15:05 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.