Евроальянс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная Gold
Visa Gold — Евроальянс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Cash Back
1%
- при совершении покупок на сумму не менее 20 000 руб. в месяц;
- макс. - 500 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
6% годовых начисляются при одновременном выполнении условий: при поддержании ежедневного остатка на счете не менее 40 000 руб.; при совершении покупок с использованием карты на сумму не менее 20 000 руб.; при отсутствии операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в течение расчетного месяца
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0,5% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб и банков-партнеров Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
12.02.2019 12:55
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная Gold» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иваново
- Телефоны
-
(4932) 47-15-33