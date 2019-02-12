Начисление процентов на остаток средств на счете

6% годовых начисляются при одновременном выполнении условий: при поддержании ежедневного остатка на счете не менее 40 000 руб.; при совершении покупок с использованием карты на сумму не менее 20 000 руб.; при отсутствии операций снятия наличных денежных средств в банкоматах и ПВН в течение расчетного месяца

6%