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Maestro Instant Issue
MasterCard Unembossed «Maestro Instant issue» — Долинск
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 150 ₽
- стоимость обслуживания 2 $
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay
Выпуск и обслуживание
150 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Выпуск и обслуживание
2 $
плата взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 3% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 3% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
1 500 долл. (эквивалент) в сутки, 15 000 долл. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 0,8% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 0,8% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
1 500 долл. в сутки, 15 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 70 руб. / 1,5 долл. в месяц;
- комиссия за конвертацию -2,5% по картам в рублях, 1,5% по картам в долларах;
- плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях, 30% в долларах США;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,2 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возраст клиента - от 14 лет
Дата актуализации
08.02.2019 10:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Maestro Instant Issue» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
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(4242) 49-40-10