Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

чип возможна привязка карты к Google Pay Выпуск и обслуживание 150 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года) Выпуск и обслуживание 2 $ плата взимается единовременно за весь срок действия карты (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

3% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 1 500 долл. (эквивалент) в сутки, 15 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0%

0,8% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

0,8% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 1 500 долл. в сутки, 15 000 долл. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 70 руб. / 1,5 долл. в месяц;

комиссия за конвертацию -2,5% по картам в рублях, 1,5% по картам в долларах;

плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях, 30% в долларах США;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,2 долл. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возраст клиента - от 14 лет Дата актуализации 08.02.2019 10:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.