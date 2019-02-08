Долинск, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Mastercard Mass
MasterCard Mass — Долинск
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- cash back до 3%
- стоимость обслуживания 12 $
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Mass
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay
Cash Back
от 2 до 3%
2% - заправки, 3% - аптеки, скобяные товары в розницу, товары для дома ; мин. 100 руб./макс. 2 000 руб.; сумма безналичных покупок за месяц - 40 000 руб., наличных операций за месяц - не более 100 тыс. руб. (с 1.02. по 30.04.19г.)
Выпуск и обслуживание
700 ₽
со 2-го года: 500 руб.
Выпуск и обслуживание
12 $
со 2-го года: 10 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 2% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 2% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
- 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
2 500 долл. (эквивалент) в сутки, 30 000 долл. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 0,8% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
- 0,8% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
2 500 долл. в сутки, 30 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 70 руб. / 1,5 долл. в месяц;
- плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях, 30% в долларах США;
- конвертация - 1,5% для карт в рублях, по картам в долларах не взимается;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,2 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возраст клиента - от 14 лет;
- пониженная плата со второго года обслуживания карты
Дата актуализации
08.02.2019 10:55
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Mastercard Mass» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
- Адрес
- 693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Южно-Сахалинск
- Телефоны
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(4242) 49-40-10