Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay Cash Back от 2 до 3% 2% - заправки, 3% - аптеки, скобяные товары в розницу, товары для дома ; мин. 100 руб./макс. 2 000 руб.; сумма безналичных покупок за месяц - 50 000 руб., наличных операций за месяц - не более 100 тыс. руб. (с 1.02. по 30.04.19г.) Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ со 2-го года: 2 500 руб. Выпуск и обслуживание 45 $ со 2-го года: 40 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1,5% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

1,5% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 5 000 долл. (эквивалент) в сутки, 40 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0%

0,8% при снятии в другой валюте Снятие наличных в ПВН банка 0%

0,8% при снятии в другой валюте Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0,5% - в сети НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0,5% - в сети НСПК Лимиты по операциям 5 000 долл. в сутки, 40 000 долл. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях, 30% в долларах США;

конвертация - комиссия 1% для карт в рублях, по картам в долларах не взимается;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,2 долл. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возраст клиента - от 14 лет;

бесплатное СМС-информирование;

пониженная плата со второго года обслуживания карты Дата актуализации 08.02.2019 10:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.