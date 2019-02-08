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Долинск, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Gold

MasterCard Gold — Долинск
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 000 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Google Pay
Cash Back
от 2 до 3%

2% - заправки, 3% - аптеки, скобяные товары в розницу, товары для дома ; мин. 100 руб./макс. 2 000 руб.; сумма безналичных покупок за месяц - 50 000 руб., наличных операций за месяц - не более 100 тыс. руб. (с 1.02. по 30.04.19г.)

Выпуск и обслуживание
3 000 ₽

со 2-го года: 2 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1,5% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 1,5% при снятии в другой валюте
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,5% - в сети НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
  • 0,5% - в сети НСПК
Лимиты по операциям
5 000 долл. (эквивалент) в сутки, 40 000 долл. (эквивалент) в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 46% годовых в рублях, 30% в долларах США;
  • конвертация - комиссия 1% для карт в рублях, по картам в долларах не взимается;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,2 долл.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возраст клиента - от 14 лет;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная плата со второго года обслуживания карты
Дата актуализации
08.02.2019 10:55
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Gold» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4242) 49-40-10