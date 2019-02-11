Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay Cash Back до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель) Бонусы другое начисление бонусов за покупки по карте (от 100 руб.), которыми в дальнейшем через интернет-банк можно компенсировать (в течение 90 дней) полную стоимость покупок, произведенных ранее по курсу 1 балл = 1 руб.: 5% за покупки в категориях "Цветы", "Подарки и сувениры", "Косметика и парфюмерия" (до 31.03.2019);

1% за прочие покупки;

макс. 3 000 бонусов в месяц, макс. сумма для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия баллов - 2 года Начисление процентов на остаток средств на счете 7% годовых на остаток 10 000-499 999,99 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; 2% годовых на остаток от 500 000 руб. или при сумме покупок менее 5 000 руб. в месяц от 2% до 7% Выпуск и обслуживание 700 - 1 789 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. 700 руб. за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий в расчетном месяце: неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;

поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 100 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;

2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.; Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация дополнительная карта для детей от 6 до 14 лет - бесплатно;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц

получение выписки баланса в банкоматах других банков - бесплатно. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

начисление процентов на остаток по высокой ставке;

бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах Минусы дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности;

наличие комиссии за снятие в кассах банка Дата актуализации 11.02.2019 14:58 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 168 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.