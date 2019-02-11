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Восточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта номер один

Visa Classic «Карта номер один» — Восточный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 700 до 1 789 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Оформить карту
168 заявок за 30 дней
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay
Cash Back
  • до 40% за онлайн покупки по ссылке интернет-магазина, размещенного на сайте банка, раздел «Cash – back за покупки в интернете» (начисляются через 2-6 недель)
Бонусы
  • другое

начисление бонусов за покупки по карте (от 100 руб.), которыми в дальнейшем через интернет-банк можно компенсировать (в течение 90 дней) полную стоимость покупок, произведенных ранее по курсу 1 балл = 1 руб.:

  • 5% за покупки в категориях "Цветы", "Подарки и сувениры", "Косметика и парфюмерия" (до 31.03.2019);
  • 1% за прочие покупки;
  • макс. 3 000 бонусов в месяц, макс. сумма для расчета бонусов - 60 000 руб. в месяц, срок действия баллов - 2 года
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 7%
7% годовых на остаток 10 000-499 999,99 руб. при сумме покупок от 5 000 руб. в месяц; 2% годовых на остаток от 500 000 руб. или при сумме покупок менее 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
700 - 1 789 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

700 руб. за выпуск карты + 99 руб. в месяц за обслуживание счета, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий в расчетном месяце:

  • неснижаемый остаток на счете карты 0 руб. или от 30 000 руб.;
  • поступление на счет пенсионных выплат или заработной платы
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
  • 2% от суммы, превышающей 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% от 3 000 руб. за операцию / менее 3 000 руб. - 90 руб.;
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • дополнительная карта для детей от 6 до 14 лет - бесплатно;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц
  • получение выписки баланса в банкоматах других банков - бесплатно.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • начисление процентов на остаток по высокой ставке;
  • бесплатное получение наличными от 3 000 руб. в любых устройствах
Минусы
  • дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности;
  • наличие комиссии за снятие в кассах банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:58
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Оформить карту
168 заявок за 30 дней
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта номер один» в 254 городах России
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
Сайт
www.vostbank.ru
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание