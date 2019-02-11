1 275 - 3 000 ₽

со 2-го года: 1 200-2 700 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно взимается 600 руб. в год или 50 руб. в месяц - стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 3% годовых, 1 200 руб. в год или 100 руб. в месяц - стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 5% годовых, при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.