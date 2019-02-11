Банк Оранжевый, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Исследователь с начислением процентов
Mastercard Standard — Банк Оранжевыйеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 1 275 до 3 000 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5%
3% годовых начисляется при подключении платной услуги (600 руб. в год или 50 руб. ежемесячно); 5% годовых при подключении платной услуги (1 200 руб. в год или 100 руб. ежемесячно)
Выпуск и обслуживание
1 275 - 3 000 ₽
со 2-го года: 1 200-2 700 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 50 руб. ежемесячно или 600 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно взимается 600 руб. в год или 50 руб. в месяц - стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 3% годовых, 1 200 руб. в год или 100 руб. в месяц - стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 5% годовых, при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ;
- начисление процентов на остаток на картсчете (платная услуга)
Дата актуализации
11.02.2019 15:48
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Исследователь с начислением процентов» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба