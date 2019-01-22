Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию в банкомате; 250 000 руб. в сутки; 1 000 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения не взимается);

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров

начисление процентов на остаток средств на картсчете Особые ограничения карту могут оформить лица, получающие пенсии, назначаемые органами социальной защиты, министерствами и ведомствами, имеющими право назначать пенсии; из негосударственных пенсионных фондов;

карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 22.01.2019 11:31 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.