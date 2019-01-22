Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay Cash Back 0,5% 0,5% от суммы любой покупки;

макс. - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете снятие наличных: 1 200 долл. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Выпуск и обслуживание 2 700 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 40 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 35 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 60 000 руб. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 1 200 долл. (эквивалент) за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 22.01.2019 11:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.