Липецккомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Дебетовая Мир Премиум
Мир Премиальная — Липецккомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 700 ₽
- cash back 0,5%
- стоимость обслуживания 40 $
- cash back 0,5%
- стоимость обслуживания 35 €
- cash back 0,5%
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay / Garmin Pay
Cash Back
0,5%
- 0,5% от суммы любой покупки;
- макс. - 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
снятие наличных: 1 200 долл. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Выпуск и обслуживание
2 700 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
40 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
35 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 60 000 руб. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 200 долл. (эквивалент) за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 500 000 руб. в сутки; 3 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
22.01.2019 11:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир Премиум» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Липецк
- Телефоны
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(4742) 32-93-29