Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и обслуживание 0 - 700 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года);

плата не взимается в случае открытия карточного счета с целью получения социальных выплат из бюджета Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.

0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию в банкомате банка; в банкоматах - до 250 000 руб. в сутки; 1 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения плата не взимается);

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

возможность бесплатного обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 22.01.2019 11:22 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.