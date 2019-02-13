Обслуживание карты Тип карты Mastercard Maestro Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 100 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных - 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ+1,5%;

штраф за технический овердрафт - 36% годовых от суммы превышения;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта открывается физическим лицам, получающим социальные выплаты, алименты на счета банка; для открытия карты заявитель должен иметь действующий договор банковского вклада «До востребования пенсионный» либо получить не менее двух перечислений одного вида социального характера на текущий счет или счет «До востребования» в банке Дата актуализации 13.02.2019 15:26 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.