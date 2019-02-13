Нижневолжский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Социальная
MasterCard Cirrus/Maestro — Нижневолжский Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за первый год обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных - 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ+1,5%;
- штраф за технический овердрафт - 36% годовых от суммы превышения;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта открывается физическим лицам, получающим социальные выплаты, алименты на счета банка; для открытия карты заявитель должен иметь действующий договор банковского вклада «До востребования пенсионный» либо получить не менее двух перечислений одного вида социального характера на текущий счет или счет «До востребования» в банке
Дата актуализации
13.02.2019 15:26
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
- 410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
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(8452) 34-43-44