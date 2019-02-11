Обслуживание карты Тип карты Visa Electron Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах: 50 000 руб. в день и в месяц Дополнительная информация СМС -информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

смена ПИН-кода - 30 руб.;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых; Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков;

бесплатное СМС-информирование Дата актуализации 11.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.