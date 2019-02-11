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Курскпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Успеть все

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 150 ₽
  • cash back 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, Бесконтакт)
  • возможна привязка карты Mastercard к Samsung Pay
Cash Back
1%
  • условия для начисления: мин.сумма покупки - 100 руб., мин. оборот по карте в месяц - 1 000 руб
  • 1% в категории "Книжный магазины", "Кинотеатры", "Развлекательные мероприятия", "Аптеки/оптики";макс. сумма вознаграждения - 1 000 руб.в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
150 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,8% - в банкоматах российских банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. - в банкоматах иных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,8% - в ПВН российских банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. - в ПВН иных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно, плата за подключение - 50 руб. единовременно;
  • процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах российских банков - 15 руб., в банкоматах за пределами РФ - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 27 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН российских банков;
  • бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам в возрасте от 14 до 27 лет
Дата актуализации
11.02.2019 14:12
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Успеть все» в 12 городах России
2 812
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03