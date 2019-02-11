Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, Бесконтакт) возможна привязка карты Mastercard к Samsung Pay Cash Back 1% условия для начисления: мин.сумма покупки - 100 руб., мин. оборот по карте в месяц - 1 000 руб

1% в категории "Книжный магазины", "Кинотеатры", "Развлекательные мероприятия", "Аптеки/оптики";макс. сумма вознаграждения - 1 000 руб.в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,1% Выпуск и обслуживание 150 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8% - в банкоматах российских банков

1,5%, мин. 150 руб. - в банкоматах иных банков Снятие наличных в ПВН других банков 0,8% - в ПВН российских банков

1,5%, мин. 150 руб. - в ПВН иных банков Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно, плата за подключение - 50 руб. единовременно;

процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах российских банков - 15 руб., в банкоматах за пределами РФ - 30 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% Требования к держателю карты Возраст от 14 до 27 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН российских банков;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта оформляется клиентам в возрасте от 14 до 27 лет Дата актуализации 11.02.2019 14:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.