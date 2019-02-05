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Кубань Кредит, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

С заботой о старшем поколении

Мир «Пенсионная» — Кубань Кредит
еще 2 карты
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
  • бонусная программа
  • Мир «Пенсионная» — Кубань Кредит
  • Mastercard Standard «Пенсионная карта» — Кубань Кредит
  • Visa Classic «Пенсионная карта» — Кубань Кредит
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
  • Мир
Технологические особенности
  • чип
  • возможность привязки Mastercard к Apple Pay / Google Pay
Бонусы
  • благотворительность
  • 0,5% от каждой безналичной операции оплаты товаров и услуг, совершенной клиентом; сумма отчислений удваивается банком
Выпуск и обслуживание
900 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отчисления на благотворительность;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 13:11
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «С заботой о старшем поколении» в 49 городах России
8 620
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Сайт
kk.bank
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба