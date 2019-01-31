Екатеринбург, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Правильно
Мир Премиальная — Екатеринбургеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Мир Премиальная
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Google Pay/Apple Pay (Visa)
Cash Back
1%
- начисляется от суммы операций в торгово-сервисных предприятиях за вычетом полученных наличных денежных средств в течение месяца; макс. сумма возврата - 500 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за перерасход средств - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.
- конвертация - 1,5% от суммы операции;
- бесплатная доставка карты по г. Екатеринбург
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Особые ограничения
- карта "Мир" участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы
Дата актуализации
31.01.2019 10:24
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Правильно» в 1 городе России
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
- 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55