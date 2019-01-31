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Екатеринбург, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Пенсионная Правильно

Мир Премиальная — Екатеринбург
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
1%
  • начисляется от суммы операций в торгово-сервисных предприятиях за вычетом полученных наличных денежных средств в течение месяца; макс. сумма возврата - 500 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за перерасход средств - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.
  • конвертация - 1,5% от суммы операции;
  • бесплатная доставка карты по г. Екатеринбург
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное обслуживание карты
  • бесплатное СМС-информирование;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков;
Особые ограничения
  • карта выпускается пенсионерам по возрасту и/или клиентам, имеющим право на получение пенсии по другим основаниям;
  • карта "Мир" участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы
Дата актуализации
31.01.2019 10:25
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Правильно» в 1 городе России
4 457
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 2
Банкоматы 47
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Телефоны
(343) 377-66-55