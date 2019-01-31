Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back 0,5% начисляется от суммы операций в торгово-сервисных предприятиях; макс. сумма возврата - 500 руб. Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 150 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за перерасход средств - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 50 руб.

конвертация - 1,5% от суммы операции;

бесплатная доставка карты по г. Екатеринбург Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное обслуживание карты

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта выпускается пенсионерам по возрасту и/или клиентам, имеющим право на получение пенсии по другим основаниям;

карта "Мир" участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы Дата актуализации 31.01.2019 10:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.