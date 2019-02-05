Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Бонусы для путешествий программа Аэрофлот Бонус: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно потратить на авиабилет, услуги партнеров программы или повысить класс своего перелета: 1 000 приветственных миль;

1,25 мили за каждые потраченные по карте 60 руб.;

200 миль при среднемесячном хранении на счете карты свыше 100 000 руб. Выпуск и обслуживание 900 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в банкоматах Мособлбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. (0% в ПВН Мособлбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день в бустройствах банка и Мособлбанка, до 600 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Мособлбанка);

СМС-информирование пакет "Базовый" - 55 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;

плата за неразрешенный овердрафт - 55% годовых;

конвертация - по курсу банка, комиссия по операциям в валюте, отличной от долл./евро, за рубежом или в торговых точках (в т.ч. через Интернет), эквайером которых выступает банк-нерезидент - 1,5% от суммы;

консьерж-сервис ("Голд") - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

отсутствие комиссии за снятие наличных в устройствах Мособлбанка;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах/ПВН сторонних банков Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 05.02.2019 12:18 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.