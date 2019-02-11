Курскпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Социальная Мир
Мир Классическая — Курскпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Cash Back
от 0,5 до 1%
- условия для начисления: мин.сумма покупки - 100 руб., мин. оборот по карте в месяц - 1 000 руб;
- 0,5% - в категориях: "Аптеки/оптики", "Продовольственные магазины";
- 1% в категории "Такси";макс. сумма вознаграждения - 1 000 руб.в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
3,5%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,8%
Снятие наличных в ПВН других банков
0,8%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, 300 000 руб. - ежемесячный лимит бесплатного снятия в банкоматах банка, в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - в течение первых 3-х месяцев бесплатно, начиная с 4-го месяца - 40 руб. в месяц, плата за подключение - 50 руб. единовременно;
- процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах российских банков - 10 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН российских банков;
- бесплатное СМС-информирование в течение первых 3-х месяцев
Особые ограничения
- карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения для перечисления социальных выплат и пособий
Дата актуализации
11.02.2019 14:12
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Мир» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курск
- Телефоны
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(4712) 70-37-03