Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 0,5 до 1% условия для начисления: мин.сумма покупки - 100 руб., мин. оборот по карте в месяц - 1 000 руб;

0,5% - в категориях: "Аптеки/оптики", "Продовольственные магазины";

1% в категории "Такси";макс. сумма вознаграждения - 1 000 руб.в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 3,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,8% Снятие наличных в ПВН других банков 0,8% Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате банка: 50 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц, 300 000 руб. - ежемесячный лимит бесплатного снятия в банкоматах банка, в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - в течение первых 3-х месяцев бесплатно, начиная с 4-го месяца - 40 руб. в месяц, плата за подключение - 50 руб. единовременно;

процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах российских банков - 10 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН российских банков;

бесплатное СМС-информирование в течение первых 3-х месяцев Особые ограничения карта оформляется при наличии пенсионного удостоверения для перечисления социальных выплат и пособий Дата актуализации 11.02.2019 14:12 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.