Дебетовая карта "Пенсионная Мир" в Актив Банке
Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
ежемесячное причисление к остатку
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 70 руб.
- 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 70 руб.
- 0,5% - в ПВН "ФК Открытие"
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб.;
- СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие";
- невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
- карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
26.07.2019 13:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 17 городах России
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Справочная информация
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
- Адрес
- 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А
- ОГРН
- 1021300001029
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саранск
- Телефоны
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(8342) 47-52-70