Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Начисление процентов на остаток средств на счете ежемесячное причисление к остатку 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 70 руб.

0,5% - в банкоматах "ФК Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 70 руб.

0,5% - в ПВН "ФК Открытие" Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб.;

СМС-информирование - 30 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие";

невысокая плата за СМС-информирование Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения Дата актуализации 26.07.2019 13:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.