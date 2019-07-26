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Дебетовая карта "Пенсионная Мир" в Актив Банке

Мир Классическая «Мир Классическая» — Актив Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
ежемесячное причисление к остатку
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 70 руб.
  • 0,5% - в банкоматах "ФК Открытие"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 70 руб.
  • 0,5% - в ПВН "ФК Открытие"
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб.;
  • СМС-информирование - 30 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие";
  • невысокая плата за СМС-информирование
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
26.07.2019 13:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Мир» в 17 городах России
7 446
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Справочная информация
АКБ «АКТИВ БАНК» (ПАО)
Адрес
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 36А
ОГРН
1021300001029
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саранск
Отделения 12
Банкоматы 29
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Телефоны
(8342) 47-52-70