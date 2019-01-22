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Пенсионная Семейная команда
Мир «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- технология Мир Accept
Бонусы
- заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. в торгово-сервисных предприятиях на АЗС/ АЗК ПАО НК "Роснефть"
- 1 балл за каждые потраченные 200 руб. в других магазинах
максимальная сумма начисления баллов - 5 000 в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
4%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - первых пять операций в месяц, далее 1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: в банкомате - 150 000 руб. в сутки, в ПВН - 300 000 руб. в сутки, в ПВН и банкоматах - 750 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- наличие бонусной программы;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- пять операций снятия в месяц бесплатно в банкоматах сторонних банков;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта может быть выдана физическому лицу, имеющему право на получение пенсии, а также документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на получение пенсии или иных выплат (перевод пенсии в банк обязателен)
Дата актуализации
22.01.2019 14:49
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная Семейная команда» в 24 городах России
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Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт