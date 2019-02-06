Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип технология MirAccept Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предусмотрена Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц (до 500 000 руб. бесплатно, свыше 500 000 руб. - 5%) Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах в банкоматах и пунктах выдачи наличных банков-партнеров и сторонних банков - 20 руб.;

технический овердрафт - 36,5 % годовых, мин. 2 руб. в день Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы высокая стоимость обслуживания;

отсутствие собственных банкоматов банка Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 06.02.2019 17:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.