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Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир (неименная)

Мир — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, покупки: до 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 16 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • моментальная выдача карты;
  • невысокая плата за получение наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
  • карта без имени владельца, необходимо уточнять возможность оформления в офисе банка
Дата актуализации
06.02.2019 09:16
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир (неименная)» в 138 городах России
5 644
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
Адрес
125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
ОГРН
1027700280937
Сайт
www.homecredit.ru
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Телефоны
(495) 785-82-22