Хоум Кредит Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир (неименная)
Мир — Хоум Кредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 50 000 руб. в день, покупки: до 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 16 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- моментальная выдача карты;
- невысокая плата за получение наличных в сторонних устройствах
Особые ограничения
- карта без имени владельца, необходимо уточнять возможность оформления в офисе банка
Дата актуализации
06.02.2019 09:16
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир (неименная)» в 138 городах России
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Справочная информация
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
- Адрес
- 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1
- ОГРН
- 1027700280937
- Сайт
- www.homecredit.ru
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