Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ со 2-го года: 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%. Снятие наличных в ПВН других банков 1% Лимиты по операциям снятие наличности- 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков - 10 руб.;

штраф за технический овердрафт - 25% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

смена ПИН-кода - 50 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания карты;

бесплатное СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков Дата актуализации 06.02.2019 15:08 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.