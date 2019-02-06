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Камский Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир

Мир Классическая — Камский Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽

со 2-го года: 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%

Лимиты по операциям
снятие наличности- 150 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • комиссия за запрос баланса в банкоматах других банков - 10 руб.;
  • штраф за технический овердрафт - 25% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • смена ПИН-кода - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата со второго года обслуживания карты;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в устройствах сторонних банков
Дата актуализации
06.02.2019 15:08
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 10 городах России
534
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Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
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Телефоны
8 800 200-04-38 — единая справочная служба