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Банк Оранжевый, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Правитель

Visa Infinite — Банк Оранжевый
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 48 300 ₽
  • cash back до 7%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 7%
  • 1% от покупок (без ограничений) в любых торгово-сервисных предприятиях или 7% от покупок в выбранной категории торгово-сервисных предприятий, макс. - 2 500 руб. в мес.
Начисление процентов на остаток средств на счете
6%
Выпуск и обслуживание
0 - 48 300 ₽

со 2-года: 0-48 000 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 4 000 руб. ежемесячно или 45 000 руб. в год; при остатке 5 млн. руб. на счетах плата не взимается; при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб.
  • 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - на территории РФ
  • 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб.
  • 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 1 500 000 руб. в месяц (комиссия за превышение лимита - 5% от суммы)
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • личный банковский сейф для хранения ценностей - скидка 50%;
  • переводы в месяц в сторонние банки - бесплатно;
  • бесплатно предоставляется 4 дополнительные карты;
  • бесплатные страховые программы, карта Priority Pass;
  • конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток собственных средств;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ
Минусы
Дата актуализации
11.02.2019 16:11
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Правитель» в 2 городах России
2 487
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Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
Адрес
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
Сайт
www.bankorange.ru
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Телефоны
8 800 500-80-88 — единая справочная служба