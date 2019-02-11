Правитель
- стоимость обслуживания от 0 до 48 300 ₽
- cash back до 7%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 731 $
- cash back до 7%
- стоимость обслуживания от 0 до 646 €
- cash back до 7%
- Visa Infinite
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- 1% от покупок (без ограничений) в любых торгово-сервисных предприятиях или 7% от покупок в выбранной категории торгово-сервисных предприятий, макс. - 2 500 руб. в мес.
со 2-года: 0-48 000 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 4 000 руб. ежемесячно или 45 000 руб. в год; при остатке 5 млн. руб. на счетах плата не взимается; при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.
со 2-года: 0-48 000 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 4 000 руб. ежемесячно или 45 000 руб. в год; при остатке 5 млн. руб. на счетах плата не взимается;при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
со 2-года: 0-48 000 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 4 000 руб. ежемесячно или 45 000 руб. в год; при остатке 5 млн. руб. на счетах плата не взимается; при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб.
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб.
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб.
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб.
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб. (эквивалент)
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб. (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб. (эквивалент)
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб. (эквивалент)
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб. (эквивалент)
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб. (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 0% - при снятии вне территории РФ более 3 000 руб. (эквивалент)
- 250 руб. при снятии вне территории РФ менее 3 000 руб. (эквивалент)
- СМС-информирование - бесплатно;
- личный банковский сейф для хранения ценностей - скидка 50%;
- переводы в месяц в сторонние банки - бесплатно;
- бесплатно предоставляется 4 дополнительные карты;
- бесплатные страховые программы, карта Priority Pass;
- конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба