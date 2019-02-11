0 - 731 $

со 2-года: 0-48 000 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 4 000 руб. ежемесячно или 45 000 руб. в год; при остатке 5 млн. руб. на счетах плата не взимается;при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ