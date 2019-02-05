Обслуживание карты Тип карты

комплект Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 500 ₽ Выпуск и обслуживание 8 $ Выпуск и обслуживание 7 € Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 100 руб.

0,5% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 100 руб.

0,7% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных: 200 000 руб. в день, 2 000 000 в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3 долл.

0,5% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3 долл.

0,7% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в день, 30 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 2 евро

0,5% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 2 евро

0,7% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных: 2 500 евро в день, 25 000 евро в месяц Дополнительная информация услуга СМС-информирование - 70 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

конвертация - по курсу ЦБ+0,5%;

плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможно оформление карты с 14 лет;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы высокая стоимость СМС-информирования;

комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 05.02.2019 16:22 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.