Народный Доверительный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Выгодный
MasterCard Standard — Народный Доверительный Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 500 ₽
- стоимость обслуживания 8 $
- стоимость обслуживания 7 €
Обслуживание карты
Тип карты
комплект
комплект
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
500 ₽
Выпуск и обслуживание
8 $
Выпуск и обслуживание
7 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 100 руб.
- 0,5% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 100 руб.
- 0,7% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 200 000 руб. в день, 2 000 000 в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3 долл.
- 0,5% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3 долл.
- 0,7% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 долл. в день, 30 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 2 евро
- 0,5% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 2 евро
- 0,7% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 2 500 евро в день, 25 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- услуга СМС-информирование - 70 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
- конвертация - по курсу ЦБ+0,5%;
- плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно оформление карты с 14 лет;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования;
- комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
05.02.2019 16:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Выгодный» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
- Адрес
- 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
- Сайт
- www.ndb24.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 620-36-33