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Народный Доверительный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Выгодный Gold

MasterCard Gold — Народный Доверительный Банк
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Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 500 ₽
  • MasterCard Gold — Народный Доверительный Банк
  • Visa Gold — Народный Доверительный Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 100 руб.
  • 0,5% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 100 руб.
  • 0,7% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 250 000 руб. в день, 3 000 000 в месяц
Дополнительная информация
  • услуга СМС-информирование - 70 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
  • конвертация - по курсу ЦБ+0,5%;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможно оформление карты с 14 лет;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
05.02.2019 16:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Выгодный Gold» в 1 городе России
754
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Справочная информация
АО «Народный доверительный банк»
Адрес
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1.
Сайт
www.ndb24.ru
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Телефоны
(495) 620-36-33