Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 0,5 до 1% 0,5% от суммы операций в торговых точках: бакалейные магазины и супермаркеты, пассажирские перевозки, бытовая техника, оптово-розничные гипермаркеты, предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты, государственные почтовые услуги;

1% - от остальных покупок;

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете на остаток до 200 000 руб. включительно, свыше проценты не начисляются 5,5% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 30 000 руб. в месяц, свыше 30 000 руб в месяц - 1,5% Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатный выпуск и обслуживание карты;

наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 30 000 руб. в месяц) Особые ограничения карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир» Дата актуализации 12.02.2019 12:16 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.