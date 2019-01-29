Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 4 000 руб. в месяц, свыше 4 000 руб. в месяц - 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург Лимиты по операциям снятие наличных: 420 000 руб. в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие платы за выпуск и обслуживание;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Оренбург;

бесплатное СМС-информирование Особые ограничения карта выдается к счетам, используемым для перечисления следующих выплат: денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; государственные стипендии; пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствие с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного Фонда Российской Федерации; ежемесячное пожизненное содержание судей;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 29.01.2019 16:32 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.