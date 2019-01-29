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Социальная Золотая
Мир Классическая «Золотая» — Русь
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 4 000 руб. в месяц, свыше 4 000 руб. в месяц - 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург
Лимиты по операциям
снятие наличных: 420 000 руб. в день
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие платы за выпуск и обслуживание;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Оренбург;
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- карта выдается к счетам, используемым для перечисления следующих выплат: денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; государственные стипендии; пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствие с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного Фонда Российской Федерации; ежемесячное пожизненное содержание судей;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
29.01.2019 16:32
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Социальная Золотая» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00