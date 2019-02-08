Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 700 - 2 000 ₽ 700 / 2 000 руб. при сроке действия карты 1/ 3 года единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие средств в банкоматах Группы ВТБ Минусы высокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 08.02.2019 14:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.