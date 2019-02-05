Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 79 - 948 ₽ со 2-го года: 0 - 948 руб. 79 руб. в месяц за обслуживание; при минимальном остатке на счете в течение месяца 50 000 руб. плата не взимается Снятие наличных в банкоматах банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения Снятие наличных в ПВН банка 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 199 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 499 руб.

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки Дополнительная информация к карте может быть подключен пакет услуг "Клюквенный+";

обеспечение медицинской и юридической поддержки, программы"Страхование покупок" и "Расширенная гарантия";

предусмотрено начисление процентов по накопительному счету до 4,5% годовых;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность снижения платы за годовое обслуживание;

бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше льготного лимита Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 05.02.2019 10:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.