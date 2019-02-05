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Урал ФД, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Молодежная Мир

Мир Классическая — Урал ФД
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 15 до 180 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
15 - 180 ₽

со 2-го года: 0-180 руб.

  • 15 руб. в месяц за обслуживание; при минимальном остатке на счете в течение месяца 50 000 руб. плата не взимается
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения

Снятие наличных в ПВН банка

0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 199 руб.
  • 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 499 руб.
  • 0% - в пределах суточного лимита, свыше - 0,5% от суммы превышения - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных в ПВН и банкоматах: 2 000 000 руб. в месяц; в устройствах банка: 200 000 в сутки, в устройствах сторонних банков: 30 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • предусмотрено начисление процентов по накопительному счету до 4% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 23 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность снижения платы за годовое обслуживание;
  • бесплатное снятие в банкоматах и ПВН банков-партнеров в пределах суточного лимита
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка свыше суточного лимита
Особые ограничения
  • карта оформляется клиентам в возрасте от 14 до 23 лет (включительно)
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
05.02.2019 10:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодежная Мир» в 9 городах России
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Адрес
614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
Сайт
www.uralfd.ru
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Телефоны
8 800 100-10-40 — единая справочная служба