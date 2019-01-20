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Карта на дом
MasterCard Gold — Консервативный Коммерческий Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 500 до 800 ₽
- cash back 1,01%
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
1,01%
- от суммы оплаченной покупки; возврат осуществляется на кошелёк WebMoney; мин. сумма покупки - 100 руб.; макс. сумма возврата - 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
500 - 800 ₽
со 2-го года: 3 000 руб.
- плата за активацию карты при получении в офисе банка - 500 руб., 800 руб. - за активацию в случае доставки карты курьером
Снятие наличных в банкоматах банка
1%
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ
- 3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ
- 3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Лимиты по операциям
ежедневный лимит снятия наличных в ПВН и банкоматах банка и сторонних банков - без ограничений, выдача наличных через устройства банка и сторонних банков свыше 300 000 руб. в день - 5% от суммы превышения, свыше 600 000 руб. в месяц - 10% от суммы превышения
Дополнительная информация
- возможна доставка карты курьером;
- СМС-информирование - бесплатно, подключение - 50 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+/-1,5 п.п.;
- пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности - 73% годовых;
- запрос баланса в банкомате стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие cash back;
- невысокая плата за обслуживание;
- карта с технологией PayPass
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка
Особые ограничения
- для оформления карты необходимо быть участником системы WebMoney;
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
20.01.2019 16:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта на дом» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Астрахань
- Телефоны
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8 800 333-77-30 — единая справочная служба