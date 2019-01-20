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Консервативный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта на дом

MasterCard Gold — Консервативный Коммерческий Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 500 до 800 ₽
  • cash back 1,01%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
1,01%
  • от суммы оплаченной покупки; возврат осуществляется на кошелёк WebMoney; мин. сумма покупки - 100 руб.; макс. сумма возврата - 5 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
500 - 800 ₽

со 2-го года: 3 000 руб.

  • плата за активацию карты при получении в офисе банка - 500 руб., 800 руб. - за активацию в случае доставки карты курьером
Снятие наличных в банкоматах банка

1%

Снятие наличных в ПВН банка

1%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ
  • 3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ
  • 3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ
Лимиты по операциям
ежедневный лимит снятия наличных в ПВН и банкоматах банка и сторонних банков - без ограничений, выдача наличных через устройства банка и сторонних банков свыше 300 000 руб. в день - 5% от суммы превышения, свыше 600 000 руб. в месяц - 10% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • возможна доставка карты курьером;
  • СМС-информирование - бесплатно, подключение - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+/-1,5 п.п.;
  • пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности - 73% годовых;
  • запрос баланса в банкомате стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • невысокая плата за обслуживание;
  • карта с технологией PayPass
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка
Особые ограничения
  • для оформления карты необходимо быть участником системы WebMoney;
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
20.01.2019 16:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта на дом» в 4 городах России
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Справочная информация
АО «Консервативный Коммерческий Банк»
Адрес
414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 333-77-30 — единая справочная служба