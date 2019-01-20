Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back 1,01% от суммы оплаченной покупки; возврат осуществляется на кошелёк WebMoney; мин. сумма покупки - 100 руб.; макс. сумма возврата - 5 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 500 - 800 ₽ со 2-го года: 3 000 руб. плата за активацию карты при получении в офисе банка - 500 руб., 800 руб. - за активацию в случае доставки карты курьером Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ

3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1,5% - в банках, зарегистрированных на территории РФ

3%, мин. 150 руб. - в банках, зарегистрированных за пределами РФ Лимиты по операциям ежедневный лимит снятия наличных в ПВН и банкоматах банка и сторонних банков - без ограничений, выдача наличных через устройства банка и сторонних банков свыше 300 000 руб. в день - 5% от суммы превышения, свыше 600 000 руб. в месяц - 10% от суммы превышения Дополнительная информация возможна доставка карты курьером;

СМС-информирование - бесплатно, подключение - 50 руб.;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+/-1,5 п.п.;

пени, начисляемые на сумму неразрешенной задолженности - 73% годовых;

запрос баланса в банкомате стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

невысокая плата за обслуживание;

карта с технологией PayPass Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и ПВН банка Особые ограничения для оформления карты необходимо быть участником системы WebMoney;

плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 20.01.2019 16:07 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.