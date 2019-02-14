Начисление процентов на остаток средств на счете

проценты начисляются при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях на сумму не менее 5 000 руб. в месяц: при минимальном остатке до 150 000 руб. процентная ставка составляет 6% годовых, на сумму средств, превышающих 150 000 руб. – 3% годовых; при совершении операций в торговых точках на сумму менее 5 000 руб. в месяц начисление процентов производится по ставке 3% годовых

от 3% до 6%