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Cash Back
MasterCard Platinum «Cash Back» — Банк Зенит
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- cash back 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Cash Back
10%
при сумме покупок от 20 000 руб. в месяц:
- 10% от суммы покупок в категории "Развлечения" (кафе, рестораны, кинотеатры, театры, цирки, аквапарки и т.д.), макс. 3 000 руб. в месяц;
- 300 руб. при оплате первой покупки по карте на сумму от 1 000 руб. в период проведения акции "Добро пожаловать" по 31.03.2019, при условии оформления карты с 01.12.2018 по 28.02.2019
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 6%
проценты начисляются при совершении операций в торгово-сервисных предприятиях на сумму не менее 5 000 руб. в месяц: при минимальном остатке до 150 000 руб. процентная ставка составляет 6% годовых, на сумму средств, превышающих 150 000 руб. – 3% годовых; при совершении операций в торговых точках на сумму менее 5 000 руб. в месяц начисление процентов производится по ставке 3% годовых
Выпуск и обслуживание
0 - 2 388 ₽
по 199 руб. в месяц, плата не взимается при условии совершения безналичных операций по оплате товаров и услуг на сумму не 20 000 руб. за календарный месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб. (0% при снятии до 700 000 руб. в течение месяца, 3% от суммы превышения в ПВН банков-партнеров)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 3 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- экстренная выдача наличных за рубежом - 12 000 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;
- комиссия за СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- cash back;
- бесплатное СМС-информирование в течении первых двух месяцев;
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете
Особые ограничения
- начисление вознаграждения производится только при условии совершения безналичных покупок на сумму не менее 20 000 рублей в месяц
Дата актуализации
14.02.2019 10:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Cash Back» в 29 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
- 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Сайт
- www.zenit.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 500-66-77 — единая справочная служба