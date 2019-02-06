Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,75%, мин. 75 руб.

0% - в банкоматах Газпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,75%, мин. 75 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. в банкоматах, 100 000 руб. в ПВН в день Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб;

изменение ПИН-кода - 12 руб. за операцию;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное обслуживание карты;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков Особые ограничения карта предназначена для студентов МГТУ им. Г.И. Носова;

карта может служить пропуском в учебное заведение МГТУ им. Г.И. Носова Дата актуализации 06.02.2019 12:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.