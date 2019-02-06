Кредит Урал Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Мир Студенческая
Мир «Студенческая» — Кредит Урал Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,75%, мин. 75 руб.
- 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,75%, мин. 75 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. в банкоматах, 100 000 руб. в ПВН в день
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб;
- изменение ПИН-кода - 12 руб. за операцию;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков
Особые ограничения
- карта предназначена для студентов МГТУ им. Г.И. Носова;
- карта может служить пропуском в учебное заведение МГТУ им. Г.И. Носова
Дата актуализации
06.02.2019 12:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Студенческая» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Кредит Урал Банк»
- Адрес
- 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Магнитогорск
- Телефоны
-
(3519) 24-89-33 — справочная служба