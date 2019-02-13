Транскапиталбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Расчетная Мир Премиальная
Мир Премиальная — Транскапиталбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 790 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 790 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% при снятии 500 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Дата актуализации
13.02.2019 15:25
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная Мир Премиальная» в 36 городах России
2 096Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Транскапиталбанк»
- Адрес
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
- Сайт
- www.tkbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-93-10 — ипотека, вклады, кредиты, карты8 800 100-32-00 — общие вопросы(499) 922-24-48(495) 797-32-00