Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 790 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 500 000 руб. в месяц, 3% при снятии 500 000-3 000 000 руб. в месяц, 10% при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых по счету в рублях, 36% годовых по счету в валюте;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах/ ПВН сторонних банков;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Дата актуализации 13.02.2019 15:25 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.