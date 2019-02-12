Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% Выпуск и обслуживание 150 - 600 ₽ 150 руб. на 1 год / 300 руб. на 2 года / 450 руб. на 3 года / 600 руб. на 4 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 30 руб.

0,5% - в банкоматах банковской группы "Открытие" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 300 руб.

1,2% - в ПВН банковской группы "Открытие" Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц Дополнительная информация предоставление скидок по программе привилегий "Мир друзей";

конвертация - по курсу ЦБ+5%;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка (кроме банковской группы "Открытие") - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость годового обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банковской группы "Открытие" Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - от 1 до 4 лет Дата актуализации 12.02.2019 09:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.