Лимиты по операциям

снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 20 000 долл. в месяц; покупки: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; покупки через Интернет: до 3 000 долл. в день, до 5 000 долл. в месяц (в эквиваленте)