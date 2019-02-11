Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) неименная карта выдается моментально Выпуск и обслуживание 350 ₽ со 2-года: 250 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц по именной карте; 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц по неименной карте Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц, подключение - 15 руб.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

смена ПИН-кода - 50 руб.;

конвертация - по курсу Банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная плата со второго года обслуживания карты;

бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков; Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 11.02.2019 15:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.