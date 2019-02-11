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Автоградбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир

Мир

Мир — Автоградбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 350 ₽
  • Мир — Автоградбанк
  • Мир — Автоградбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)

неименная карта выдается моментально

Выпуск и обслуживание
350 ₽

со 2-года: 250 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 300 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц по именной карте; 100 000 руб. в день, 300 000 руб. в месяц по неименной карте
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц, подключение - 15 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • смена ПИН-кода - 50 руб.;
  • конвертация - по курсу Банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная плата со второго года обслуживания карты;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков;
Особые ограничения
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 15:14
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 19 городах России
1 045
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Справочная информация
АО «Автоградбанк»
Адрес
423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
Отделения и банкоматы
в вашем городе Набережные Челны
Отделения 8
Банкоматы 23
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Телефоны
(8552) 32-50-00