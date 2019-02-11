Автоградбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Студенческая
Мир — Автоградбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных 100 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц, подключение - 15 руб.;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- смена ПИН-кода - 50 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
для мужчин: от 60 лет
для женщин: от 55 лет
для женщин: от 55 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание карты;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков
Особые ограничения
- карта оформляется клиентам, получающим государственную стипендию;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
11.02.2019 15:20
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Студенческая» в 19 городах России
Справочная информация
АО «Автоградбанк»
- Адрес
- 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
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(8552) 32-50-00