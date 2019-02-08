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Кольцо Урала, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Мир Классическая

Мир Классическая — Кольцо Урала
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 699 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
699 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия (5 лет)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

2%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 99 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах других банков - 60 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
08.02.2019 14:07
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 31 городе России
697
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Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
Адрес
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 11
Банкоматы 31
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Телефоны
8 800 500-50-11 — единая справочная служба