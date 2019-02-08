Кольцо Урала, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Мир Классическая
Мир Классическая — Кольцо Урала
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 699 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
699 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия (5 лет)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 99 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах других банков - 60 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания
Минусы
- высокая стоимость СМС-информирования
Дата актуализации
08.02.2019 14:07
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир Классическая» в 31 городе России
Справочная информация
ООО «Коммерческий Банк «Кольцо Урала»
- Адрес
- 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 7
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
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8 800 500-50-11 — единая справочная служба