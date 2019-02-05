Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Футбольная
Visa Gold «Карта Кубка Конфедераций FIFA» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 99 до 1 188 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
- другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки на сумму;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- 10% от суммы покупок в категории "Спорттовары" (до 31.03.19), макс. 2 000 бонусов;
- до 15% за покупки у партнеров банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток до 100 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. за предыдущий месяц
Выпуск и обслуживание
99 - 1 188 ₽
900 руб. в год / 99 руб. в месяц (плата не взимается со 2-го месяца при совокупном остатке на счетах клиента в банке от 30 000 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день через банкоматы банка, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- участнику программы "Клуб скидок" предоставляются скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты;
- специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность бесплатного обслуживания карты;
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа;
- специальный дизайн
Особые ограничения
- бесплатная доставка в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:10
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Футбольная» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48