Дальневосточный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Премиальная
Семейная команда Серебряная
Мир Премиальная «Семейная команда» — Дальневосточный Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 539 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- чип
- технология Мир Accept
Бонусы
- заправки
начисление баллов при оплате покупок, которыми можно полностью или частично оплатить топливо, сопутствующие товары и услуги в сетях АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК» по курсу 1 балл=1 рубль; начисление баллов:
- 2 балла за каждые потраченные 200 руб. за любые покупки;
- 100 приветственных баллов при условии проведения в отчетном периоде операций по оплате товаров и услуг по карте на общую сумму 1 000 руб. и более; отчетный период - период с даты проведения первой операции по карте по последний календарный день месяца, следующего за месяцем, в котором проведена первая операция по карте;
начисление бонусов при оплате покупок на АЗК/АЗС «Роснефть» и «ТНК»:
- 3,6 баллов за каждые потраченные 200 руб. при оплате покупки основной картой;
- 1 балл за 2 полных литра топлива;
- 1 балл за 20 руб. при оплате сопутствующих товаров
максимальная сумма начисления бонусных баллов - 5 000 в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 539 ₽
со 2-го года: 0-588 руб.
- 49 руб. в месяц за обслуживание; плата не взимается за месяц , в котором была выпущена карта; при совершении в течение предыдущего календарного месяца по счету банковской карты операций по безналичной оплате товаров (работ, услуг) (за исключением операций, совершенных на АЗС ПАО "НК "Роснефть"/ТНК) на общую сумму более 13 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%, 1% - в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
0%, 1% - сверх лимита на снятие наличных денежных средств по карте в день, но не более предельного лимита в месяц;1% - в валюте отличной от валюты счета в пределах суточного лимита, свыше - 2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 99 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 99 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго месяца обслуживания;
- неустойка за превышение платежного лимита - 40% годовых;
- участвует в дисконтной программе «Комплимент»
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- возможность отмены платы за обслуживание;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах и ПВН сторонних банков;
- наличие бонусной программы
Дата актуализации
22.01.2019 14:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Семейная команда Серебряная» в 24 городах России
1 261Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт