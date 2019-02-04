5 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный 5", плата за пакет не взимается, если клиент наберет не менее 5 баллов за соблюдение следующих условий (1 балл за 1 условие, при выполнении одного условия в двукратном или большем размере начисляется 2 или более балла соответственно):

мин. баланс на конец месяца - 500 000 руб.;

мин. баланс на конец месяца по продуктам в долл. / евро - 10 000;

мин. объем расходных безналичных операций с использованием всех карт за прошедший месяц - 50 000 руб.;

мин. объем поступлений заработной платы - 100 000 руб. за прошедший месяц;

общая сумма потребительских/ипотечных кредитов клиента в банке - 3 000 000 руб.